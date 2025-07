Reprodução/Internet Final de Força de Mulher rende triplo da audiência do SBT para a Record

Força de Mulher encerrou seu ciclo na Record sem bater recorde de audiência. Isso, no entanto, não quer dizer que o desfecho da trama teve um desempenho decepcionante: o último capítulo foi responsável pelo melhor desempenho da novela em uma sexta-feira desde o início de maio.

Além disso, a história exibida pela Record chegou ao fim com mais que o triplo de telespectadores do SBT na sua faixa horária — uma vitória esmagadora, assim como aconteceu durante boa parte de sua trajetória.

Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o desfecho de Força de Mulher marcou média de 8,90 pontos e foi sintonizado por 13,80% dos televisores da principal metrópole do país entre 21h e 21h49.

Com um pico de 9,83 pontos, a trama turca se despedirá tendo o maior ibope de todas os programas que foram transmitidos pela Record nesta sexta-feira, superando o Cidade Alerta local e o Jornal da Record.

Ao longo de seus 243 capítulos, Força de Mulher acumulou uma média de 8,0 pontos e se transformou na maior audiência da teledramaturgia da Record desde a primeira temporada de Reis, que teve 8,7 pontos de média entre março e abril de 2022.

A concorrência

Durante a exibição do último capítulo de Força de Mulher, a Globo marcou 23,51 pontos com Vale Tudo e a Copa do Mundo de Clubes. O SBT, com Chaves e A Caverna Encantada, anotou 2,80 pontos de média e ficou mais perto do 0,92 da TV Cultura do que da Record. A Band, em quinto lugar, pontuou 0,76.

Parte dos números apresentados na reportagem são prévios e podem passar por mudanças na consolidação dos índices, que acontecerá no início da tarde de segunda (7). Cada ponto de audiência representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.