Reprodução/Internet Isabele Benito garante mais dois anos no comando do SBT Rio

Isabele Benito continuará no SBT até 2027. A emissora acertou a renovação do contrato da apresentadora e ela seguirá como principal nome do canal no Rio de Janeiro, onde comanda o SBT Rio, exibido diariamente na faixa do almoço.

A comunicadora está na emissora desde 2012 e assumiu a bancada do telejornal em janeiro do ano seguinte. Conforme a Folha de S.Paulo, o novo vínculo tem duração de dois anos, com validade até meados de 2027.

Com estilo direto e popular, Isabele Benito se tornou uma das figuras mais conhecidas da programação local. O SBT Rio registra média de 3 pontos de audiência na Grande Rio de Janeiro, ficando atrás do Balanço Geral RJ, da Record, e do RJ1, da Globo.

A renovação acontece em meio a mudanças promovidas pela emissora na capital fluminense. O canal dispensou o apresentador Clóvis Monteiro e encerrou o Tá na Hora Rio. Com isso, promoveu Lívia Mendonça para o comando do fim de tarde e relançou o SBT Rio – 2ª Edição.