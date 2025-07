Reprodução/Internet Ariel Jacobowitz assume direção do Encontro com Patrícia Poeta

A Globo anunciou mudanças na direção do Encontro com Patrícia Poeta. O matinal passará a ser comandado por Ariel Jacobowitz, que assume a direção-geral no lugar de Alexandre Mattoso, responsável pela atração nos últimos sete anos.

A decisão foi anunciada por Claudio Marques, diretor do gênero de Variedades dos Estúdios Globo. Além da saída de Alexandre Mattoso, Mira Silva também deixou o programa após três anos na equipe. Para o seu lugar, a emissora escalou Patricia Carvalho, diretora do Paulistar e coordenadora do HUB de produção dos matinais da Globo.

Carreira de Ariel Jacobowitz

Antes de ser contratado pela Globo, Ariel Jacobowitz estava na Band, onde atuou por três meses como diretor do Melhor da Noite, programa exibido desde março e apresentado por Otaviano Costa. A saída do profissional representou uma ruptura na estratégia do canal para consolidar o formato noturno como alternativa de audiência. Na Band, Maxi García Solla foi escalado para substituí-lo.

Com 20 anos de experiência no SBT, Ariel Jacobowitz ficou conhecido por dirigir o programa da Eliana durante 12 anos e trabalhar por dois anos ao lado de Hebe Camargo (1929-2012). Ele foi desligado do SBT em outubro de 2024 e, na época, declarou: “Sim, é inacreditável, mas eu saí do SBT após 20 anos. Foi essa a resposta que dei para um tantão de gente que me procurou na semana passada", disse.