Reprodução/Internet SBT manda Macedão da Chinelada de volta para Londrina

A passagem de Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, como apresentador do SBT nacional acabou. Transferido do interior do Paraná para São Paulo com a promessa de comandar uma nova versão do Aqui Agora, o jornalista não agradou no comando do Tá na Hora e voltará para a TV Cidade, afiliada do SBT em Londrina.

O apresentador voltará ao noticiário policial em que se consolidou como líder de audiência e substitui Guilherme Rivaroli, que assumiu a função na afiliada do SBT há menos de dois meses.

Dança das cadeiras

Segundo apurou a coluna, Guilherme Rivaroli não será desligado do Grupo Massa. Ele será transferido para a TV Guará, afiliada da rede em Ponta Grossa, também no Paraná. A movimentação foi definida de maneira pacífica entre os executivos do SBT e a direção da rede regional, comandada por Daniela Beyruti.