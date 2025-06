Reprodução/Internet Ariel Jacobowitz sai da Band após três meses no Melhor da Noite

Durou apenas três meses a passagem de Ariel Jacobowitz pela direção do Melhor da Noite, programa que a Band exibe desde 12 de março com apresentação de Otaviano Costa. A saída foi antecipada pelo colunista Flávio Ricco.

Novo diretor assume e desafio segue sendo audiência



Ariel Jacobowitz tem longa trajetória no SBT, onde atuou por 12 anos no programa da Eliana e dois anos com Hebe Camargo (1929-2012). Sua saída darepresenta uma ruptura com a tentativa de consolidar a atração como alternativa nas noites da emissora.

Com a saída de Ariel Jacobowitz, a Band escalou Maxi García Solla, responsável por produções como Pesadelo na Cozinha, para comandar o Melhor da Noite. Ele deve assumir já na próxima semana, tentando alavancar o desempenho da atração.

Otaviano Costa segue na Band



Mesmo com os índices baixos, a Band mantém Otaviano Costa no comando da faixa noturna como uma de suas apostas para ampliar o público jovem e urbano. A emissora ainda não confirmou se haverá mudanças no formato da atração após a troca de direção.