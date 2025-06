Reprodução/Internet Fabíola de Paula é demitida da TV Gazeta após desrespeitar normas da Globo

A jornalista Fabíola de Paula foi demitida da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, após a direção da emissora identificar que ela infringia princípios editoriais do Grupo Globo.

A decisão foi tomada após uma denúncia anônima chegar à cúpula da rede no Rio de Janeiro, apontando que a apresentadora fazia publicidade em suas redes sociais de forma recorrente, além de divulgar seus serviços como mestre de cerimônias e consultora de oratória.

Embora a atuação como mestre de cerimônias seja tolerada em casos pontuais, o uso comercial das redes sociais é vetado pelas normas editoriais da Globo, que também devem ser seguidas por suas afiliadas. A apuração interna concluiu que Fabíola desrespeitava sistematicamente essas diretrizes.

Com 11 anos de casa e apresentadora titular do Bom Dia Espírito Santo desde 2021, ela já tinha pleno conhecimento das regras impostas pelo grupo. O caso ganhou contornos mais delicados pelo relacionamento da jornalista com Mário Bonella, um dos principais nomes da emissora.

Eles dividiam a bancada do telejornal matinal. A relação entre os dois, segundo fontes internas, ampliou a percepção de que havia conhecimento das irregularidades por parte do núcleo de apresentação, tornando a permanência de Fabíola insustentável aos olhos da direção.

TV Gazeta já demitiu outra âncora por infrações semelhantes



A saída de Fabíola de Paula não é a primeira envolvendo violação das normas da Globo na TV Gazeta. Em 2023, a afiliada dispensou a então âncora do Gazeta Meio-Dia, Carol Monteiro, por atuar como mestre de cerimônias em um evento ligado ao Grupo Buaiz, que controla a afiliada da Record no estado. A emissora mantém relação próxima com a direção nacional e segue rígidas orientações editoriais.

A coluna teve acesso ao memorando interno enviado por Bruno Dalvi, editor-chefe de Jornalismo, aos demais funcionários da TV Gazeta. "Nossa colega Fabíola de Paula foi desligada da Rede Gazeta, nesta segunda-feira. A empresa agradece pelos onze anos de trabalho no jornalismo. Em breve, anunciaremos quem vai compor a apresentação", declarou.