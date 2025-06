Reprodução/Internet Regina Volpato revela que redes sociais superaram salário do SBT em 6 meses

Regina Volpato afirmou que sua atuação nas redes sociais tem gerado mais retorno financeiro do que seu último emprego na televisão. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, a ex-apresentadora do SBT revelou que, apenas no primeiro semestre de 2025, já faturou mais do que durante todo o ano anterior como contratada da emissora paulista.

“Nesses primeiros seis meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário na TV aberta”, disse.

Segundo a ex-apresentadora da TV Gazeta, a nova fase profissional oferece mais liberdade e se ajusta melhor à sua rotina. “Eu continuo trabalhando o tempo todo, mas eu tenho um trabalho que se encaixou na minha vida”, completou. A jornalista pediu demissão do canal em 2024.

contou que seu atual modelo de trabalho envolve constantes deslocamentos a trabalho. “Eu trabalho em São Luís, no Maranhão, na Venezuela, no México, festa de Iemanjá (na Bahia), Curaçao… São viagens que fiz só neste primeiro semestre [de 2025]”, afirmou.