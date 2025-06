Reprodução/Internet Apresentador da Record, José Eduardo é demitido após 17 anos

A Record Bahia confirmou nesta sexta-feira (13) o desligamento de José Eduardo, conhecido como Bocão, após 17 anos de atuação como apresentador na emissora. O jornalista estava à frente do Balanço Geral BA desde 2014 e se consolidou como um dos principais nomes da televisão na região.

Em comunicado oficial, a emissora destacou o impacto do profissional junto ao público baiano: “Com informação, denúncias e prestação de serviço, o jornalista se notabilizou como um dos mais importantes nomes da televisão na Bahia”. A relação de confiança com os telespectadores foi fundamental para a atração conquistar a liderança isolada de audiência na Grande Salvador.

Antes do Balanço Geral, José Eduardo apresentava o Se Liga Bocão, programa que também alcançou forte repercussão regional. Com sua saída, a Record Bahia ainda não anunciou quem assumirá o comando do telejornal.

Emissora agradece dedicação de José Eduardo



No texto divulgado à imprensa, a Record reforçou o respeito pela longa trajetória do apresentador: “Com profundo respeito pelo trabalho desenvolvido nesta longa colaboração, agradecemos a José Eduardo pela dedicação e lhe desejamos muito sucesso”. O ex-apresentador do Balanço Geral ainda não se manifestou publicamente sobre os próximos passos de sua carreira.