Reprodução/Internet Jaqueline Frizon é contratada pela Record para o Jornal da Record

A Record decidiu reforçar sua cobertura jornalística em Brasília com a contratação da jornalista Jaqueline Frizon. Com passagens por Globo, Band, CNN Brasil e Al Jazeera, ela estreia na nova emissora nesta terça-feira (10) como uma das principais repórteres do Jornal da Record, apresentado por Christina Lemos e Sergio Aguiar.

A profissional vai atuar na capital federal cobrindo temas políticos e factuais, com foco em reportagens de relevância nacional. Antes de ingressar na Record, Frizon foi correspondente da Al Jazeera no Brasil, com base no Rio de Janeiro.

Na Band, Jaqueline Frizon apareceu com frequência no Brasil Urgente, comandado por José Luiz Datena, cobrindo pautas de segurança pública e interesse social. Na Globo, integrou a equipe da afiliada TV Tem, no interior de São Paulo, e participou da cobertura do Bom Dia São Paulo.

Sua maior visibilidade veio na CNN Brasil, onde foi contratada em 2020. A jornalista deixou o canal em 2022, após pedir desligamento pouco depois de retornar de férias.