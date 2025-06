Reprodução/Internet Fabíola Andrade deixa a Globo após 15 anos de SporTV

A jornalista esportiva Fabíola Andrade anunciou nesta segunda-feira (9) sua saída da Globo, encerrando um ciclo de quase 15 anos na emissora. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo e que agora encontrou o momento certo para colocá-la em prática, em meio a um processo de reinvenção pessoal e profissional.

"São quase 15 anos de Globo, no SporTV, onde fui muito feliz, onde fiz grandes eventos e finais. Fui repórter, apresentadora, âncora, comentarista de futebol", afirmou.

Fabíola Andrade também revelou que a saída tem ligação direta com mudanças em sua vida pessoal. “Passei por um processo de transformação muito grande na minha vida pessoal há pouco mais de um ano. Agora é hora de me reinventar profissionalmente”, disse.

Perda do marido e impacto na carreira



A jornalista perdeu o marido, Eduardo Azevedo, em julho de 2023. Ele foi diagnosticado com um câncer agressivo no fim de 2022 e morreu menos de um ano depois. Desde então, Fabíola Andrade tem compartilhado nas redes sociais reflexões sobre luto e superação, que também influenciaram sua decisão de mudança profissional.

De acordo com informações da coluna Outro Canal, dois fatores contribuíram para o desligamento de Fabíola Andrade: a redução das transmissões ao vivo no SporTV, como a perda dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro, e uma sensação de perda de espaço na emissora. A jornalista costumava participar com frequência das coberturas da competição. O desligamento ocorreu consensualmente, em comum acordo com a Globo.

Fabíola Andrade iniciou sua trajetória na emissora nos anos 2000. Após um período fora, retornou em 2010 ao SporTV, onde participou de coberturas esportivas e programas como Redação SporTV, Tá na Área, Conexão Rússia e Bem, Amigos!. Desde 2020, atuava como comentarista de futebol.