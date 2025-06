Reprodução/Internet Douglas Tavolaro avalia primeiros meses do Times Brasil CNBC

Seis meses após a estreia do Times Brasil CNBC, Douglas Tavolaro voltou aos holofotes para fazer um balanço da nova fase de sua carreira. Em entrevista exclusiva ao jornalista Gabriel de Oliveira, o executivo comentou os desafios enfrentados na implantação do canal e garantiu que o projeto ultrapassa os limites da televisão tradicional: “Somos um grupo de mídia que gravita no universo dos negócios”.

Pela primeira vez, Douglas Tavolaro admitiu publicamente as dificuldades técnicas e estruturais que marcaram os primeiros meses do canal. “O público teve dificuldades para entender qual era a proposta do projeto no início”, reconheceu.

Ainda assim, garante que os problemas foram superados. “Não somos mais um canal de notícias. Somos diferentes. Somos e seremos sempre uma empresa aberta a constantes melhorias e evoluções”, afirmou.

A entrevista também abordou a estreia do CNN Money, canal lançado após o anúncio do Times Brasil CNBC. A movimentação foi lida pelo mercado como resposta direta à nova empreitada de Tavolaro, que vê com bons olhos o surgimento da concorrência.

“Isso fomenta o mercado e gera empregos, que é algo que deveria ser a principal missão de qualquer empresa”, destacou. Sem esconder o tom provocativo, mandou um recado à antiga emissora: “Desejo sucesso a eles, já que idealizei e montei a CNN Brasil do zero com muita paixão e desprendimento”.

Canal já impactou 97 milhões de pessoas



Tavolaro celebrou os resultados conquistados pelo Times Brasil CNBC no semestre inicial. “Já somos o maior canal de jornalismo de negócios do país”, afirmou, destacando que os dados de audiência comprovam o alcance do projeto.

“É importante destacar alguns números para entender o valor destas conquistas para uma operação de mídia com tão pouco tempo no ar. Já atingimos 97 milhões de pessoas na soma da audiência de todas as plataformas, sem sobreposição de público. Chegamos muito longe com apenas seis meses de vida”, completou.