Reprodução/Internet Taís Araújo expõe bastidores tensos entre Bella Campos e Cauã Reymond

Taís Araujo confirmou os desentendimentos entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo, exibida na faixa das 21h da Globo. Em entrevista ao O Globo, a atriz revelou que o clima entre os intérpretes de Maria de Fátima e César gerou desconforto durante o início das gravações da trama escrita por Manuela Dias.

“Quando veio à tona, já era história velha”, comentou. Segundo a veterana, as brigas entre os colegas acabaram desencadeando outros conflitos internos. “O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella”, afirmou.

A atriz lamentou a repercussão do caso e criticou o fato de os bastidores terem virado foco da cobertura de Vale Tudo. “É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal”, disse.

A artista também falou sobre os conselhos que deu a Bella Campos durante o período de turbulência. “Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer. Sobre as críticas, falo para Bella não desviar a atenção e tirar as redes do celular”, relatou.

Taís Araujo relata relação de apoio com Bella Campos



Interpretando mãe e filha em Vale Tudo, Taís Araujo e Bella Campos precisaram desenvolver uma relação de cumplicidade para dar vida às personagens. “Precisávamos estabelecer uma troca de confiança para as personagens acontecerem. Corri muito atrás dela”, contou. De acordo com Taís, Bella foi se abrindo aos poucos e as duas construíram um vínculo forte ao longo das gravações.

“Bella é uma menina que teve uma vida muito sofrida (devido a dificuldades financeiras enfrentadas na infância e na adolescência), e é reservada. Foi difícil ali, ela se abriu aos poucos. Construímos uma cumplicidade maravilhosa. Outro dia, estava exausta e foi ela quem me acolheu. Uma se apoia na outra. É uma relação muito bonita”, concluiu.