Reprodução/SBT Estreia de Macedão no Tá na Hora dá recorde negativo ao SBT

A estreia de Macedão da Chinelada como apresentador oficial do Tá na Hora, ao lado de Daniele Brandi, marcou um resultado negativo para o SBT. Na última segunda-feira (09), o programa registrou apenas 2,33 pontos de média na Grande São Paulo, o pior desempenho de uma edição às segundas-feiras desde a estreia do formato, segundo dados prévios.

O novo formato da atração policial foi ao ar das 18h30 às 19h45, e teve a preferência de apenas 3,68% das televisões ligadas na principal metrópole do país. Em relação às quatro segundas anteriores, quando era exibido mais cedo e comandado apenas por Daniele Brandi, o programa perdeu 29% de público, acentuando a rejeição ao novo estilo adotado pela emissora.

SBT amarga queda histórica com novo formato



Até então, a pior marca do Tá na Hora às segundas havia sido 2,5 pontos, em 29 de abril, quando era liderado por Marcão do Povo e Márcia Dantas. Na fase com Christina Rocha, o pior desempenho foi de 2,6, em 1º de abril. Datena, em sua breve passagem, registrou 2,7 pontos em 24 de fevereiro. Com Dani Brandi sozinha, a menor média havia sido de 2,9, em 12 de maio.

No embate direto, o SBT ficou em quarto lugar absoluto, atrás da Band, que marcou 3,82 pontos com Brasil Urgente e Jornal da Band. A Record garantiu a vice-liderança com 9,18 pontos, impulsionada pelo Cidade Alerta, enquanto a Globo liderou com folga, somando 21,57 pontos com Garota do Momento, SP2 e Dona de Mim.