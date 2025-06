Reprodução/Internet Celso Zucatelli volta ao teatro e concilia peça com Record

Celso Zucatelli estreou em abril deste ano na peça Os Sete Suspeitos, em que interpreta o personagem Sr. Pessoa. Inspirado no jogo de tabuleiro Detetive, o espetáculo aposta na participação ativa do público, que define o desfecho de cada sessão.

Mesmo com a agenda cheia na Record, Celso Zucatelli concilia os compromissos do teatro com suas atividades na televisão. Atualmente, ele integra o elenco do Hoje em Dia, matinal que completa 20 anos em 2025.

“Eu adoro o que eu faço, me divirto fazendo TV. E trabalho numa emissora repleta de oportunidades, isso é um privilégio de estar na Record. E sempre que aparece uma novidade, é um prazer abraçar e aprender”, declarou.

O apresentador destacou o orgulho de participar da história do Hoje em Dia, uma das principais marcas da emissora. “Fazer parte desta história é um privilégio. Um programa que se reinventa, com respeito pelo telespectador e compromisso com o melhor conteúdo. Eu amo fazer parte deste time”, afirmou, ao comentar os preparativos para a comemoração de duas décadas do programa.

Teatro sempre fez parte da trajetória de Celso Zucatelli



Apesar da longa carreira na televisão, o apresentador tem raízes no teatro. “Teatro sempre fez parte da minha vida, antes mesmo da faculdade de jornalismo. Mas ficava difícil conciliar com dois ou três empregos ao mesmo tempo. Nos últimos anos, isso tem sido possível e é uma alegria poder estar nos palcos”, afirmou em entrevista à Contigo!.