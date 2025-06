Reprodução/Internet SBT investirá na adaptação de um dorama com gravações no Brasil

O SBT anunciou o fim do ciclo de 13 anos dedicados à produção de novelas infantis e infantojuvenis. A emissora de Silvio Santos (1930-2024) decidiu investir na adaptação de um dorama com gravações realizadas no Brasil, dando início a uma nova fase em sua dramaturgia. A informação foi confirmada por Daniela Beyruti, presidente do canal, durante o evento Rio2C, no Rio de Janeiro.

"Estamos fechando a coprodução de um dorama brasileiro. Será um texto deles adaptado por nós", afirmou Daniela durante um painel sobre o futuro e o legado da emissora. A mudança estratégica representa uma guinada para o SBT, que vinha priorizando o público jovem com produções como Carrossel (2012), Chiquititas (2013) e A Caverna Encantada.

Em 9 de junho, o SBT fará sua estreia no universo dos k-dramas com Meu Amor das Estrelas (2013), produção sul-coreana. A exibição será o primeiro teste do gênero na emissora, depois de tentativas frustradas da RedeTV! com o formato. A decisão de anunciar uma coprodução local antes de avaliar a recepção do público ao dorama importado demonstra ousadia por parte do canal.

A reestruturação ocorre em meio a incertezas sobre o futuro da dramaturgia nacional do SBT. A Caverna Encantada, atual novela inédita da casa, será substituída pela produção mexicana As Filhas da Senhora Garcia (2024). A adaptação do dorama poderá ocupar o espaço deixado por obras brasileiras no horário nobre da emissora.