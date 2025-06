Reprodução/Internet SBT Notícias estreia com audiência em queda e perde vice para a Record

A estreia do SBT Notícias, novo telejornal, causou um revés significativo para a emissora na faixa do almoço. O noticioso, exibido neste sábado (30), despencou 13% na audiência em comparação com a média das quatro semanas anteriores, quando a faixa horária era ocupada por Um Maluco no Pedaço e Chaves.

Com isso, a emissora perdeu a vice-liderança para a Record. Dados prévios de audiência da Grande São Paulo apontam que o telejornal marcou 2,26 pontos de média e conquistou apenas 6,38% dos televisores ligados na região. No mesmo horário, das 11h às 14h, a Record alcançou 3,35 pontos com os programas Fala Brasil, The Love School e Balanço Geral.

A Globo manteve a liderança com 8,67 pontos, e a Band ocupou o quarto lugar, com 0,61 ponto. O desempenho do SBT Notícias ficou abaixo do esperado, mesmo com a concorrência do The Love School, programa de relacionamentos exibido na Record.

Durante a faixa das 11h às 12h, o Fala Brasil venceu com 4,07 pontos contra 1,80 do novo telejornal. Entre 12h e 13h, a disputa entre os programas resultou em um empate técnico: 2,50 pontos para The Love School e 2,49 para o noticioso. A derrota mais significativa veio no confronto com o Balanço Geral, que registrou 3,49 pontos contra 2,49 do SBT.