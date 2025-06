Reprodução/Internet Paulo Gomes se afastou do Cidade Alerta, na RIC, para enfrentar nova cirurgia

Paulo Gomes, âncora do Cidade Alerta na RIC, afiliada da Record em Curitiba, anunciou que se afastará temporariamente do telejornal para realizar uma nova cirurgia. O comunicador, que sofre da Síndrome de ACNES (Síndrome de Aprisionamento dos Nervos Cutâneos Abdominais), compartilhou nas redes sociais que esta será sua oitava operação desde o diagnóstico, em 2018.

A doença rara provoca dores abdominais crônicas e impacta de forma significativa a qualidade de vida do jornalista. “Eu ficarei mais uma vez ausente das minhas atividades por problemas de saúde. Isso me gera dores terríveis, então ao mesmo tempo que reabre a esperança em mim com mais uma cirurgia, eu não sei ao certo. Bate o medo, né?”, revelou.

Paulo Gomes relatou ainda que precisa tomar morfina duas vezes ao dia para conseguir suportar as dores. “Confesso que muitas vezes vocês me veem na TV dando risada, mas aquilo não reflete a verdade. Às vezes eu estou rindo, mas por dentro estou chorando porque você acordar e dormir com dores severas não é fácil”, desabafou.

O jornalista dotambém demonstrou preocupação com os riscos do pós-cirúrgico. “Eu não sou uma máquina, antes de ser um apresentador e um deputado, tem uma pessoa física que é o Paulo Gomes. E claro, também tenho medo de mais uma cirurgia, mais cortes, mais dores e sem que o resultado aconteça”, completou.