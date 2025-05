Reprodução/redes sociais Felipe Andreoli e Rafa Brites duraram apenas 3 semanas nos domingos da Record

Durou pouco a aventura dominical de Felipe Andreoli e Rafa Brites: depois de apenas três semanas disputando ibope com Celso Portiolli, o casal e o reality Power Couple Brasil não vão voltar ao confronto pela preferência do público no dia mais disputado da televisão brasileira.

A edição especial da competição de casais, que era transmitida na faixa das 14h15, foi cancelada pela Record, que voltará a exibir a sessão de filmes Cine Maior já a partir de amanhã (25).

As mudanças na programação da Record foram feitas na surdina. O reality show seguia tendo chamadas para a sua edição dominical até o final da noite desta sexta-feira (23), mas o material foi tirado do ar desde as primeiras horas deste sábado, dia 24.

Durante a sessão de filmes Cine Aventura, a emissora exibiu a primeira chamada da volta do Cine Maior, que contará com o filme Invasão à Casa Branca, que será transmitido das 14h15 às 15h45 -- o mesmo comercial também voltou a ser exibido em um dos intervalos do Cidade Alerta.

O fim da edição dominical do Power Couple também já aparece no site de programação da emissora. O restante da grade do canal seguirá sem alterações, com o Acerte ou Caia! entrando no ar em seu horário habitual, às 15h45, sendo sucedido pelo Quilos Mortais Especial, a partir das 18h.

Depois do enlatado da Discovery, a Record exibirá Domingo Espetacular (19h45), a edição do Esporte Record (23h) e, à 0h15, encerrando sua programação do dia, vai ao ar a série O Residente.

Power Couple teve baixa audiência em suas exibições dominicais

Em suas três semanas de exibição nas tardes de domingo, o Power Couple Brasil passou longe de ser um sucesso de audiência: o reality de Felipe Andreoli e Rafa Brites só conseguiu ficar acima dos 3 pontos de média em sua primeira exibição e nunca chegou perto de fazer frente ao Domingo Legal.

Além de ter virado freguês de Celso Portiolli, o casal derrubou os índices de audiência da Record, que passou a rivalizar com a Band na faixa horária -- até mesmo o Acerte ou Caia!, que disputava a vice-liderança, foi prejudicado desde que o formato substituiu o Cine Maior.

Procurada pela coluna, a Record não se manifestou sobre o cancelamento da versão dominical do Power Couple Brasil até o momento da publicação deste texto.