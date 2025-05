Reprodução/Internet Comandante Hamilton alertou que o sucesso do novo Aqui Agora depende da fidelidade ao original

Ícone da primeira fase do Aqui Agora, exibida entre 1991 e 1997, Comandante Hamilton demonstrou preocupação com o retorno do telejornal ao ar pelo SBT. Em entrevista ao programa Gêmeos da Construção, o piloto alertou que a nova versão precisa manter o mesmo conceito criado por Silvio Santos (1930–2024).

“Tem que voltar no mesmo perfil. Não adianta só usar o mesmo nome, tem que ser com a mesma energia, com o mesmo conceito que o Silvio colocou lá atrás. Tem que manter a mesma linha”, afirmou.

Segundo ele, o segredo do sucesso da atração sempre foi o forte apelo emocional e popular nas reportagens. “Lembro que, quando a gente aparecia com o carro do SBT, qualquer produção, o povo gritava: ‘Olha o Aqui Agora!’. Pegou no povo. Era um fenômeno”, destacou.

Para o veterano, o novo Aqui Agora precisa manter o foco no povo. “Escuta o povo, vai atrás do povo. A receita do Aqui Agora, aliás, do SBT, do Silvio Santos, é ir atrás do povo, fazer o que o povo quer e fazer o produto que o povo precisa”, opinou.

Novo Aqui Agora estreia em junho no SBT



A nova versão do Aqui Agora será lançada em 2 de junho, com apresentação de Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, e Dani Brandi. O SBT promete uma linguagem mais moderna, mas com base no jornalismo popular.