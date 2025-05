Reprodução/SBT Promoter assassinada pelo ex-marido participou de programa no SBT em 2024

Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, assassinada pelo ex-marido no último domingo (18), havia participado de um quadro de casais no SBT em novembro de 2024. A promoter de eventos, que mantinha um relacionamento de 16 anos com Carlos Eduardo de Souza, foi morta após deixar os filhos com ele e retornar sozinha para casa.

O casal, que tem três filhos de 14, 7 e 5 anos, estava separado havia cerca de dois meses. Na noite do crime, Amanda saiu com uma amiga e retornou mais tarde. Ao avistar o carro do ex-marido estacionado nas proximidades, pediu para descer algumas quadras antes de casa. Depois disso, desapareceu.

Inicialmente, Carlos Eduardo negou envolvimento e alegou que havia deixado o carro na rua por problemas mecânicos. No entanto, câmeras de segurança registraram o momento em que ele e outro homem carregavam o corpo da vítima. Diante das imagens, ele confessou o crime e indicou o local onde jogou o corpo.

Carlos Eduardo foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Ele responde por feminicídio e ocultação de cadáver. O irmão, de 38 anos, também está implicado diretamente na tentativa de ocultação do corpo.

Em nota à imprensa, a defesa afirmou que os dois estão colaborando com as investigações. “Os dois suspeitos têm cooperado plenamente com as autoridades, demonstrando comportamento respeitoso e transparente em todas as fases do processo”, declarou a equipe jurídica à CNN Brasil.