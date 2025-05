Reprodução/Internet Band supera SBT com final da Europa League e cresce 67%

A Band comemorou os números expressivos alcançados com a transmissão da final da Europa League entre Tottenham e Manchester United. O jogo, exibido na tarde de quarta-feira (21), garantiu o terceiro lugar isolado para a emissora na Grande São Paulo, com desempenho superior ao da edição anterior da decisão, que havia sido exibida pelo SBT.

Segundo dados consolidados obtidos pela coluna, a Band marcou média de 3,7 pontos entre 15h44 e 18h06, com pico de 5,3 pontos com a narração de Téo José. O resultado representa um crescimento de 67% em relação à média das quatro quartas-feiras anteriores, consolidando a competição como o melhor desempenho do dia na programação da rede.

Enquanto isso, o SBT amargou a quarta posição no horário com atrações como Fofocalizando e Tá na Hora. A emissora de Silvio Santos ficou com média de 3,2 pontos, desempenho inferior ao da Band durante o confronto direto, que teve destaque absoluto entre as atrações da emissora.

A edição deste ano marcou também a melhor audiência da Europa League desde seu retorno à Band. Em comparação com a final de 2024 — Atalanta x Bayer Leverkusen, exibida pelo SBT em 22 de maio —, a competição cresceu 42% em média, saindo de 2,6 para 3,7 pontos. A decisão, vencida pelo Tottenham, foi o primeiro título do clube em quase 20 anos.

No ano passado, o torneio europeu era tratado com menos prioridade pelo SBT. Exibida por obrigação contratual, a final de 2024 sequer figurou entre os principais índices da casa, sendo superada por novelas como Teresa (3,2) e programas como o Ratinho (5,1). A reestreia na Band reposicionou o torneio como produto-chave no futebol da emissora.