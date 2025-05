Reprodução/Band Galvão e Amigos tem pior audiência e é superado por programa da madrugada

Nem mesmo o prestígio de Galvão Bueno e a tradição das noites esportivas conseguiram alavancar os índices do Galvão e Amigos, que completa dois meses no ar pela Band com números decepcionantes.

Na segunda-feira (19), o programa registrou sua pior audiência desde a estreia, amargando apenas 0,7 ponto de média na Grande São Paulo, segundo dados obtidos pela coluna com fontes do mercado. No ar das 22h19 às 23h47, a atração foi responsável por ocupar apenas 1,4% dos televisores ligados na principal metrópole do país.

Isso representa 139.519 telespectadores por minuto — marca inferior até à de programas exibidos de madrugada, quando há menos televisores ligados. O desempenho do programa esportivo de Galvão Bueno na Band ficou empatado com o Resenha do Galinho, talk show exibido na faixa da 1h38 às 2h12. Apresentado por Zico, o formato teve a mesma média, mas conquistou 3,7% de share, quase três vezes mais que o programa comandado por Galvão.

Outro vexame da noite foi a comparação com o Esporte Total, exibido das 0h40 até 1h38. O programa de Fernando Fernandes, que apenas compila reportagens exibidas ao longo do dia, marcou 0,9 ponto de média e teve 179.381 telespectadores por minuto, superando com folga o titular da faixa nobre.

Com o desempenho desta segunda-feira (19), Galvão e Amigos encerra seu segundo mês de exibição sem conseguir repetir o sucesso da estreia, ocorrida em 31 de março, quando marcou pouco mais de 1 ponto.