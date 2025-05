Reprodução/Internet Roberto Carlos cancela show no México e público reclama de aviso em cima da hora

Roberto Carlos cancelou a apresentação que faria no sábado (17) na Arena Guadalajara, no México. A informação foi divulgada poucas horas antes do início previsto do show e causou revolta entre fãs que já estavam na cidade.

Segundo comunicado oficial, a decisão foi motivada por falhas na infraestrutura do local, que ainda passa por reformas. A nota, publicada nas redes sociais do artista, informa que o cancelamento foi decidido em conjunto com autoridades mexicanas, por questões de segurança.

“A decisão foi tomada em conjunto com as autoridades competentes, priorizando o bem-estar e a segurança dos participantes”, afirma o texto. A equipe de Roberto Carlos destacou ainda que a medida está fora do controle do artista.

A Arena Guadalajara vem enfrentando uma série de adiamentos desde fevereiro e já havia sido alvo de outras suspensões de eventos. No início de maio, um show da cantora Katy Perry também foi cancelado por conta da estrutura inacabada do local. A recorrência dos problemas levantou críticas à gestão do espaço.

Nas redes sociais, o cancelamento de última hora gerou revolta. Muitos fãs relataram ter viajado de outras cidades do México para assistir à apresentação do cantor brasileiro. “Desrespeito com quem se programou para esse momento”, escreveu uma internauta.

A produção do evento informou que o valor dos ingressos será devolvido integralmente ao público. Apesar do contratempo, a turnê de Roberto Carlos no país segue mantida. Ele tem apresentações confirmadas em Veracruz, no dia 20, Querétaro, no dia 22, e León, no dia 24.