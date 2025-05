Reprodução/Globonews Comentarista da Globo, Octavio Guedes ironiza bebês reborn

Durante o GloboNews Mais, a âncora Julia Duailibi, o repórter Pedro Figueiredo e o comentarista Octavio Guedes analisaram propostas legislativas relacionadas ao uso dos bebês reborn por adultos.

Octavio Guedes questionou a dimensão real do fenômeno. “Tenho dúvida se isso está acontecendo na sociedade real ou só na sociedade virtual”, disse. “Tem muita gente usando esses bebês apenas para ganhar seguidor. Fazendo discurso de maluco”, opinou.

Um dos projetos em discussão prevê punições para quem tentar tirar proveito indevido com o reborn, como utilizar fila preferencial. Outra proposta quer garantir atendimento psicológico para as pessoas que criam vínculos emocionais profundos com os bonecos.

Em tom mais crítico, o comentarista do GloboNews Mais associou a situação com alguns problemas psiquiátricos. “Se uma pessoa chega no hospital dizendo ‘meu bebê está com febre’, tem que ligar para o psiquiatra. A pessoa não está bem”, afirmou.

Comentarista comparou ao boneco Chucky

Octavio Guedes também comentou a aparência dos bonecos feitos com vinil ou silicone, os materiais mais comuns no mercado. “Se eu vir, vou respeitar, mas vou correr. Esses bonecos são horrorosos. O boneco Chucky é mais bonito”, disparou.

“Acorda de madrugada, vai beber água e encontra uma desgraça dessa na tua cozinha, olhando para você com aquele olho aberto”, brincou o comunicador da Globo durante o telejornal .

Apesar das críticas, o comentarista ressaltou que não se opõe ao hobby em si. “Cada um tem o hobby que quiser. Quer ficar com o bebê, fica”, afirmou. “A partir do momento em que esse bebê interfere na vida da sociedade real, aí não dá para ser complacente. Me irrita", declarou.