Reprodução/Internet SBT lança programa com pastor Deive Leonardo

O SBT fará uma mudança inédita em sua grade a partir de segunda-feira (26) com a estreia do boletim Bom Dia Esperança, comandado pelo pastor Deive Leonardo. O novo programete terá cinco minutos de duração e será exibido diariamente às 7h30, entre as versões do Primeiro Impacto, apresentado por Marcão do Povo.

A novidade foi confirmada pelo SBT nesta quinta-feira (15), durante o evento de lançamento da nova programação do canal. A proposta da atração é entregar uma mensagem de fé, motivação e esperança no início do dia.

“O objetivo é trazer esperança e fé para o coração de todos os brasileiros. Trazer uma mensagem que deixe a pessoa inspirada para começar bem o dia. Tenho a certeza de que vai ser um bálsamo para todos os brasileiros”, declarou Deive Leonardo.

A iniciativa chama atenção por representar uma mudança de postura no SBT. Durante décadas, Silvio Santos (1930–2024) evitou ceder horários a conteúdos religiosos, prática comum em outras emissoras. A decisão da CEO Daniela Beyruti rompe com essa tradição, embora o espaço concedido não tenha caráter comercial.