Reprodução/Globo Herdeiro da Globo compra iate de luxo com sauna, academia e suíte panorâmica

O empresário Roberto Irineu Marinho, herdeiro do Grupo Globo, investiu em uma das embarcações mais sofisticadas do mercado náutico mundial. Avaliado em US$ 180 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), o Feadship Project 827 foi construído pelo estaleiro holandês Feadship, referência internacional em projetos de alto padrão e tecnologia avançada.

O iate tem 70 metros de comprimento, cinco decks e sete cabines, entre elas duas suítes VIP. A embarcação acomoda até 14 pessoas com conforto e conta com um convés exclusivo para o proprietário, que abriga a suíte master com janelas panorâmicas do chão ao teto, oferecendo vista ampla do oceano e alto nível de privacidade.

Outro diferencial do iate do herdeiro da Globo é o sistema de propulsão híbrida, que permite operação silenciosa e maior eficiência energética. O projeto exterior é assinado pelo renomado estúdio De Voogt Naval Architects, especializado em design náutico de embarcações personalizadas.

Reprodução/Internet Feadship 827 possui sistema de propulsão híbrida

























Não é o primeiro

Essa é a segunda embarcação de luxo na frota de Roberto Irineu Marinho. Ele já é proprietário do Stella M, iate de 72,85 metros, avaliado em aproximadamente R$ 481 milhões. De acordo com a revista Forbes, a fortuna de Roberto Irineu Marinho é estimada em US$ 3 bilhões, o que equivale a mais de R$ 15 bilhões.