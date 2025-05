Reprodução/Band Catia Fonseca admite que encenava gafes para aparecer no CQC da Band

Catia Fonseca confessou que encenava gafes ao vivo durante sua passagem pelo programa Mulheres, da TV Gazeta, com o objetivo de aparecer no CQC, humorístico da Band exibido entre 2008 e 2015.

Durante o Melhor da Tarde, da Band, Catia Fonseca relembrou sua participação na edição comemorativa de número 200 do CQC, em 2012, quando foi convidada a integrar a bancada do humorístico. “Eu confesso. Confesso, Senhor, eu pequei um pouquinho”, brincou ela ao admitir que forjava algumas situações constrangedoras para chamar atenção do programa rival.

“As primeiras gafes foram de verdade. Mas nossa audiência subia quando eu aparecia no CQC. Era a única divulgação que a gente tinha. Algumas coisas davam errado, mas a gente também criava outras para dar errado. E a gente deixava dar errado!”, contou a comunicadora. Segundo ela, a exposição ajudava a manter o interesse do público na atração da Gazeta.

A presença de Catia Fonseca na edição 200 do CQC foi tratada como um marco em sua carreira na TV. A apresentadora relembrou com entusiasmo a experiência ao lado do jornalista Marcelo Tas e de outros integrantes do elenco da atração humorística. “Eles me deram o óculos e o terninho! Achei que meu coração fosse parar. Foi tão legal”, contou.

A apresentadora comandava o Mulheres diariamente, com quatro horas de duração, e viu no CQC uma vitrine espontânea para sua presença no vídeo. Ela explicou que, na época, as gafes acabaram se tornando uma ferramenta informal de divulgação. “Não que a gente não deixe dar errado hoje, mas, naquela época, muito mais”, reconheceu.