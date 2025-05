Reprodução/Internet BandNews desativa faixa ao vivo na madrugada e demite jornalistas

A BandNews encerrou a programação ao vivo da madrugada e passou a exibir reprises entre 1h e 5h30, como parte de uma reformulação estrutural. A medida levou à demissão de nove profissionais, entre jornalistas e técnicos, segundo apuração do Notícias da TV.

Parte da equipe afetada foi realocada para outras faixas da programação. A mudança representa o primeiro movimento relevante desde a saída do jornalista Eduardo Castro, ex-diretor da emissora, em dezembro de 2023. A coluna apurou que Leandro Melo e Pablo Valler, que se revezavam na apresentação do Primeiro Jornal, estão entre os demitidos.

Com a alteração, o canal encerra o conteúdo inédito com o Madrugada BandNews, já pré-gravado, e só volta ao vivo às 5h30 com o Jornal BandNews – 1ª Edição. A decisão segue o padrão de concorrentes como GloboNews, que também opera com reprises no período, e CNN Brasil, que encerra sua grade ao vivo às 23h30.

O movimento marca mais uma etapa no processo de reposicionamento da BandNews, iniciado em 2024. A emissora busca adequar custos e operação à nova dinâmica de consumo de conteúdo e ao aumento da concorrência digital. A redução da grade ao vivo é uma resposta à demanda por eficiência operacional e sustentabilidade financeira.

BandNews estreou em 2001

Lançado em 2001, o canal foi pioneiro no modelo all news no país, com entradas jornalísticas a cada 15 minutos e promessas de atualização constante. Com investimento inicial de US$ 6 milhões, a BandNews estreou com 46 minutos de notícias por hora, tornando-se referência no jornalismo de tempo integral.