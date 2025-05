Reprodução/Globo A Viagem supera Tieta e tem melhor estreia do Vale a Pena Ver de Novo

A reestreia de A Viagem superou todas as expectativas da Globo e se tornou a maior audiência de estreia do Vale a Pena Ver de Novo em quase um ano. De acordo com dados obtidos pela coluna, a novela de Ivani Ribeiro (1922–1995) registrou média de 17,3 pontos e pico de 19,2 em seu melhor minuto, às 17h58, com mais de 3,4 milhões de telespectadores por minuto só na Grande São Paulo.

No ar entre 17h12 e 17h58, A Viagem aumentou em 4,5% o desempenho da Globo em comparação com as semanas anteriores e garantiu ampla vantagem sobre todas as plataformas concorrentes.

Os serviços de streaming, que costumam rivalizar com a TV aberta nesse horário, marcaram apenas 12,1 pontos no mesmo período. O bom desempenho da novela espírita superou também a reestreia de Tieta, exibida em 2 de dezembro de 2024, que marcou 16,5 pontos.

Com isso, A Viagem teve a melhor estreia da faixa Vale a Pena Ver de Novo desde Mulheres Apaixonadas, que atingiu 18,8 pontos em maio de 2023. Cada ponto de audiência na Grande São Paulo equivale a 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos.