Reprodução/Internet TV Mirante manteve noticiário esportivo durante plantão da Globo

A TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, causou polêmica ao não acompanhar o plantão nacional da Globo sobre a escolha do novo papa. Enquanto todas as praças da rede interromperam a programação assim que a fumaça branca apareceu no Vaticano, por volta das 13h08, a emissora maranhense optou por manter o Globo Esporte local até o horário habitual de início do Jornal Hoje, às 13h24.

O descompasso com o jornalismo da rede gerou repercussão negativa nas redes sociais, com telespectadores reclamando do atraso na cobertura da emissora. “Acortou o Globo Esporte e exibiu o plantão da Globo com 16 minutos de atraso”, criticou um internauta. Outro telespectador questionou: “Por que diabos anão tá passando o plantão da Globo?”.

Não é a primeira vez

O plantão da Globo foi conduzido por William Bonner e Gerson Camarotti, que entraram ao vivo diretamente do Vaticano para noticiar a eleição do papa Leão XIV, escolhido após quatro escrutínios. A cobertura especial mostrou os primeiros detalhes sobre o novo pontífice, o americano Robert Prevost.

Esta não é a primeira vez que a TV Mirante se descola das diretrizes jornalísticas da Globo. Recentemente, a afiliada foi formalmente advertida pela direção nacional após receber críticas da prefeitura de São Luís, que acusou o canal de agir com má-fé ao dar prazos curtos para respostas em reportagens exibidas no quadro Chame a Mirante, do JM1. Em um dos casos, o pedido de posicionamento foi feito pela manhã para uma matéria que foi ao ar ao meio-dia.