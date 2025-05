Reprodução/Internet Apresentadora de afiliada da Globo, Luzimar Collares pediu demissão

Luzimar Collares anunciou sua saída da TV Centro América, afiliada da Globo em Mato Grosso, após uma trajetória de 25 anos no jornalismo local. A despedida oficial da apresentadora está marcada para o fim de maio, quando ela encerra seu ciclo à frente do MT2, principal telejornal do estado, e parte para novos projetos na área da comunicação.

A relação de Luzimar Collares com a afiliada da Globo começou ainda na universidade, em 1994, quando era estudante de Jornalismo na UFMT. “Trabalhei como apresentadora do TVCA Notícias por um ano e meio, o que equivale ao MT1. Mas precisei sair porque não consegui conciliar com meus estudos”, relembrou.

O retorno definitivo ocorreu cinco anos depois, como editora regional e âncora em Sinop. Em 2002, ela passou a comandar os debates eleitorais promovidos pela emissora, tanto em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul, consolidando sua imagem como uma das principais jornalistas da TVCA.

No ano seguinte, assumiu o Bom Dia Mato Grosso, onde permaneceu por quase 15 anos, com participações ao vivo na GloboNews e reportagens especiais exibidas no Mais Você, de Ana Maria Braga. “Na TVCA fui lapidada como jornalista, aprendi a fazer o meu melhor, a trabalhar com ética e responsabilidade", disse.

Projeto 50 anos

Em 2019, Luzimar Collares foi escolhida para representar o estado na bancada do Jornal Nacional, dentro do projeto especial JN50, que celebrou os 50 anos do principal telejornal da Globo. Com a saída da âncora, restam apenas nove jornalistas do rodízio do JN50 que seguem em suas funções originais nas afiliadas.