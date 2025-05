Reprodução/Globo Ao vivo no Bom Dia SP, mulher chama Alessandro Jodar de “delicinha”

Alessandro Jodar passou por uma situação inusitada durante o Bom Dia São Paulo, da Globo, nesta semana. Uma entrevistada se referiu ao apresentador com um apelido inusitado, arrancando risos e deixando o estúdio em clima descontraído.

Durante uma entrada ao vivo direto do metrô, a apresentadora Sabina Simonato conversava com passageiros quando uma mulher resolveu declarar seu carinho pelo jornalista esportivo.

“Amo muito [o programa]. Sou muito fã, chamo ele de delicinha, do Jodar. Acho que é corintiano, mas tem de ser santista”, disse a entrevistada, com bom humor. A resposta desconcertou Alessandro Jodar, que acompanhava a transmissão do estúdio.

Visivelmente sem graça, o comunicador tentou devolver o comentário com leveza: “Um beijo para ela, a gente não perguntou o nome, não sei quem é. Estou me sentindo o príncipe indo atrás do sapatinho da Cinderella, não sei quem é ela. Um beijo do Delicinha”, brincou o jornalista da Globo.