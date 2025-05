Reprodução/Globo Mini Glória Maria se destaca em série da Globo e cursa jornalismo

Conhecida desde 2017 como Mini Glória Maria, Mirella Archangelo, de Ribeirão Preto (SP), se tornou símbolo do legado deixado pela jornalista da Globo. Aos 18 anos, ela cursa jornalismo com bolsa de estudos e é uma das personagens do documentário Glória.

A jovem terá destaque no episódio final da série, sendo apresentada como uma das inspirações deixadas por Glória Maria(1949-2023). O apelido surgiu após Mirella viralizar ao denunciar, ainda criança, os buracos nas ruas do bairro em que morava.

A gravação chamou atenção pelo tom firme e espontâneo, comparado ao estilo direto de Glória Maria. A repercussão rendeu à menina um encontro com a repórter, que se tornou decisivo para sua trajetória. “Antes de eu encontrar Glória Maria, eu queria ser professora. Depois do vídeo e do encontro, comecei a querer ser jornalista”, contou ao UOL.

Mirella recebeu bolsas de estudo, concluiu o ensino médio em uma escola particular e ingressou na faculdade. “Muitas vezes eu brinco que não sei quem seria a Mirella Archangelo sem ter conhecido Glória Maria. Não imagino como teria sido a minha trajetória”, disse a jovem.

A jovem destaca o impacto que Glória Maria teve ao mostrar que ser jornalista também é dar visibilidade a vozes marginalizadas. “Ela me mostrou que eu poderia, sim, conseguir entrar na faculdade e seguir essa carreira, e também me mostrou o lado bom de ser jornalista, que é dar voz para as pessoas que muitas vezes não são ouvidas”, disse.

Sonho de trabalhar na televisão

Mirella Archangelo afirmou que gostaria de trabalhar na televisão. "Muitos jornalistas que eu já conversei falam: 'Antes de eu entrar na faculdade, queria trabalhar em uma determinada área e, depois, mudei completamente de ideia'. Mas, por enquanto, eu falo que quero trabalhar na televisão. Eu gosto muito dessa parte de gravar, de câmera, de estúdio", relatou.