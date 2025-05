Reprodução/Internet Casamento de Isis Valverde tem luxo, dress code rígido e presentes de até R$ 42 mil

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam neste sábado (3) em uma cerimônia luxuosa na cidade de Jarinu, interior de São Paulo. Após oficializarem a união no civil no fim de 2023, o casal preparou uma celebração repleta de detalhes exclusivos, com a presença de amigos famosos e uma viagem de lua de mel para a Itália com mimos de alto valor na lista de presentes.

A festa, que movimenta a cidade a 82 km da capital paulista, contará com 14 casais de padrinhos, entre eles nomes como Mariana Ximenes, Renato Góes e Marina Morena, amiga próxima que apresentou os noivos.

O jantar pré-casamento realizado na sexta-feira (2) reuniu convidados como Thiaguinho, Carol Peixinho e Fiorella Mattheis, que compartilharam registros nas redes sociais.

Lista de presentes luxuosa

A lista de presentes do casamento de Isis Valverde inclui itens diversos, desde um mini processador de alimentos de R$ 197,71 até experiências de luxo para a lua de mel, como um passeio de helicóptero na Sardenha por R$ 42.040,59 e um passeio de barco por R$ 32.758,90.

Os noivos ainda pediram contribuições para uma diária em resort cinco estrelas, passagens aéreas e aluguel de carro durante a viagem. Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, é pai de José Marcus e João Francisco, que terão participação especial na cerimônia ao lado de Rael, filho de Isis Valverde com André Resende.

“Eles são parte fundamental dessa nova família que estamos construindo. Tem algo especial envolvendo os meninos sendo preparado com muito carinho”, disse o empresário em entrevista à Quem.