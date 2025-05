Reprodução/Internet Apresentadora do SBT, Renata Kuerten fala sobre maternidade e crises após o parto

Renata Kuerten revelou os desafios que enfrentou ao retomar a rotina profissional semanas após o nascimento da filha Lorena. A apresentadora do Esquadrão da Moda, do SBT, disse que lidou com fortes sentimentos de culpa e chegou a desenvolver crises de ansiedade e ataques de pânico ao se afastar da menina nos primeiros meses de vida.

“Não romantizei porque o pós-parto foi um pouco estranho para mim. Voltei a trabalhar algumas semanas depois que a Lorena nasceu e me senti muito culpada", disse a apresentadora do programa semanal do SBT.

A comunicadora relatou que teve crise de ansiedade. "No terceiro mês, tive uma crise de ansiedade, que gerou ataques de pânico quando tive que deixá-la em casa para começar as gravações. Isso me pegou de jeito”, contou a modelo em entrevista para a Quem.

Rotina com a filha

Mesmo diante dos obstáculos, Renata Kuerten conseguiu estabelecer uma rotina equilibrada entre a maternidade e o trabalho na televisão. Ela afirma que, sempre que possível, faz questão de priorizar momentos com a filha.

“Nos fins de semana, e em qualquer brecha na rotina, faço questão de estar com minha família. Brincamos, dançamos, ela adora me maquiar… A Lorena é minha parceira de vida, minha melhor companhia", disse a apresentadora do SBT.

Embora o Esquadrão da Moda vá ao ar apenas aos sábados, os bastidores envolvem dias de gravações em estúdio e externas, exigindo organização e resiliência. “Hoje, cada minuto com ela tem muito mais valor. O tempo de qualidade é o mais importante”, declarou.