Reprodução/Internet Datena deixa o SBT e culpa mudanças na emissora

José Luiz Datena não faz mais parte do elenco do SBT. O apresentador pediu demissão da emissora após pouco mais de cinco meses à frente do Tá na Hora. Segundo o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), amigo pessoal do jornalista há 50 anos, ele aceitou uma proposta da RedeTV! para comandar um novo projeto, com salário superior ao atual.

A decisão foi tomada antes mesmo de o SBT apresentar oficialmente novas ideias para seu futuro na grade. O desligamento foi confirmado em nota oficial enviada para a coluna pela emissora de Silvio Santos (1930-2024).

“O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. [...] O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas”, diz o comunicado. No último dia como âncora, Datena não se despediu do público no encerramento do jornal. Neste sábado (03), o Tá na Hora foi comandado por Daniele Brandi.

A informação da mudança foi revelada pela Veja, após Kajuru relatar que José Luiz Datena se reuniu com os executivos da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr. e Amilcare Neto, na última terça-feira (29), durante um almoço. A negociação envolveu valores e liberdade editorial.

“Na Band, ele chegou a receber 1 milhão de reais por mês. Hoje, no SBT, no máximo se paga 200 mil. Ele ficou numa situação que não tem como não aceitar”, disse o senador, citando a proposta irrecusável.