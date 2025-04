Reprodução/Internet Audiência de Vale Tudo segue baixa após entrada de Odete Roitman

A Globo não conseguiu transformar a chegada de Odete Roitman no remake de Vale Tudo em um grande evento da teledramaturgia. Mesmo com uma campanha intensa de marketing, que incluiu chamadas em todos os programas da casa e a mobilização de influenciadores nas redes sociais, o capítulo exibido na segunda-feira (28) amargou a pior audiência da novela em uma segunda-feira até agora.

De acordo com dados prévios obtidos pela coluna, o folhetim de Manuela Dias marcou 22,5 pontos de média entre 21h29 e 22h25 na Grande São Paulo. Mesmo mantendo a liderança isolada, Vale Tudo empatou com o Jornal Nacional (22,5).

O pico de audiência do capítulo de Vale Tudo foi registrado logo no primeiro minuto, com 23,2 pontos e participação de 35,4% dos televisores ligados. Enquanto isso, a Record ficou em segundo lugar com 7,4 pontos exibindo Força de Mulher e Reis.

A trama é protagonizada por Taís Araújo e Bella Campos. Além das atrizes, a história conta com Renato Góes, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão. A produção da Globo conta com a direção artística de Paulo Silvestrini.