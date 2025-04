Reprodução/Internet Ex-autora da Record, Cristianne Fridman negocia com o SBT

Cristianne Fridman, que recentemente teve uma sinopse de novela sobre o tráfico de drogas recusada na Globo, está em negociações com o SBT. De acordo com o colunista Flavio Ricco, as partes ainda estão “se conhecendo melhor”, mas a ideia é contar com a roteirista — que foi demitida pela Record — já no próximo ano.

Nos bastidores, existe um desejo da direção para que a emissora passe a produzir duas novelas, uma delas adulta. No entanto, segundo a publicação, a conversa só deverá avançar com a aprovação e palavra final de Daniela Beyruti, que tem avaliado os custos de produção de uma nova trama para o horário nobre, com a proposta de ser um “produto para a família”.

Conhecida por novelas como Essas Mulheres (2005), Bicho do Mato (2006), Chamas da Vida (2008), Topíssima (2019) e Amor Sem Igual (2019), Cristianne Fridman foi demitida pela Record no final de 2022 e deixou um seriado pronto, não bíblico, nas mãos da direção.

A escritora assinou a primeira trama solo em 2006 com a novela Bicho do Mato, folhetim que contava a história de Juba, um jovem criado no Pantanal que se vê obrigado a ir para cidade grande por conta do assassinato de seu pai.