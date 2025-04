Reprodução/Internet Ex-apresentador do SBT vira réu por importunação sexual

Ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo se tornou réu por importunação sexual contra a cantora Simony. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público por um episódio ocorrido em 2020, durante uma transmissão ao vivo da RedeTV! no programa Bastidores do Carnaval.

Na ocasião, a cantora dividia a apresentação com Nelson Rubens, diretamente do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Segundo a denúncia, Dudu Camargo entrou no ar usando pijama e começou a fazer comentários de conotação sexual. Ele afirmou querer ir para a Banheira do Gugu com Simony e, em seguida, segundo o MP, passou as mãos nas vestes da cantora, tocando partes íntimas e chegando aos seios.

“Tira daqui! Sai daqui! Esse Dudu é abusado!”, reclamou Simony ao vivo, visivelmente incomodada. O ex-apresentador do SBT também teria dito que queria “fazer um filho” com a cantora, além de simular um ato sexual.

Simony afirmou à Justiça que Dudu Camargo a agarrou com força e tentou conseguir um selinho, o que a fez pedir ajuda ao apresentador da RedeTV!. Ela disse no processo que em 40 anos de carreira jamais passou por qualquer situação semelhante. A informação é do UOL.

Ela ainda afirmou que teve sua “dignidade atacada, sendo apalpada e agarrada” ao vivo. Caso seja condenado, Dudu Camargo pode cumprir pena de um a cinco anos de reclusão por importunação sexual. A Justiça ainda não definiu a data do julgamento. Em paralelo, o apresentador também responde por danos morais em processo cível já julgado em duas instâncias.