Reprodução/Internet Globo volta a negociar direitos da categoria com a Liberty Media

A Globo voltou a negociar com a Liberty Media o retorno das transmissões da Fórmula 1 a partir de 2026. O atual contrato com a Band, emissora que detém os direitos de exibição da principal categoria do automobilismo mundial, chega ao fim em dezembro deste ano.

As conversas têm avançado, e a expectativa é de uma definição ainda no primeiro semestre. O projeto apresentado pela Globo é o mesmo que esteve próximo de ser fechado em 2024, mas acabou frustrado quando a Band regularizou pendências financeiras com a Liberty Media.

A ideia é que parte das corridas seja transmitida em TV aberta, enquanto a temporada completa seria exibida no SporTV e no Globoplay. Mesmo ciente do interesse da Globo, a Band ainda tenta renovar o contrato. A emissora paulista reconhece que a entrada do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, atualmente na Sauber, ajudou a elevar os índices de audiência neste ano.

Entre 1981 e 2020, a Fórmula 1 foi exibida pela Globo, que foi responsável por popularizar a categoria no Brasil. O desinteresse do público após a ausência de pilotos brasileiros competitivos e os altos custos de transmissão contribuíram para a saída da emissora carioca. Ainda assim, o apelo comercial da F1 junto às classes AB segue como atrativo, segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo.