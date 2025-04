Reprodução/Internet Márcio Garcia não acertou seu retorno para a Record

As negociações entre Márcio Garcia e a Record, que vinham ocorrendo há algum tempo, não resultaram em um acordo. Depois de encerrar seu contrato com a Globo em 2024, o apresentador propôs projetos próprios à emissora.

Pela falta de viabilidade comercial, as propostas não avançaram, pois a Record valoriza retornos financeiros. Segundo a Folha de S.Paulo, a emissora paulista apresentou ideias para Márcio Garcia, mas as conversas não chegaram a um consenso. Na Record, ele conquistou sucesso com programas como Sem Saída e O Melhor do Brasil, exibidos aos sábados.

Um dos problemas da negociação teria sido o desinteresse do apresentador por programas de formato fechado, importados de emissoras internacionais. Na Globo, o comunicador teve como último trabalho o comando do The Voice Kids.

O apresentador comandou pela última vez o formato em julho de 2022, antes de passar a bola para Fátima Bernardes. Em 2024, ele recebeu a notícia de que não ficaria mais na empresa.