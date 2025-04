Reprodução/Globo Remake de Vale Tudo nocauteia rivais na audiência

A estreia da nova versão de Vale Tudo fez bem aos índices de audiência do horário nobre da Globo. Apesar da ingrata missão de ressuscitar o principal horário de teledramaturgia do canal, o remake de Manuela Dias conseguiu escapar de tomar para si o fardo de pior desempenho de um primeiro capítulo da faixa horária desde que o atual modelo de aferição foi instituído.

A trama protagonizada por Taís Araújo e Bella Campos debutou com a preferência de cerca de quatro milhões e 801 mil telespectadores por minuto na Grande São Paulo, marca raramente alcançada por Mania de Você, sua antecessora na faixa.

Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que o primeiro capítulo do remake de Vale Tudo marcou 24,09 pontos de média em seu horário de exibição, das 21h19 às 22h22, índice que representa um incremento de 9,0% no comparativo com os números obtidos pelas últimas quatro segundas-feiras de Mania de Você.

A trama, que assegurou a preferência de 38,81% dos televisores ligados na região, garantiu um pico de 25,14 pontos em seu melhor momento, às 22h02. Apesar dos números ainda serem distantes aos obtidos pela Globo em seus tempos de glória, o folhetim de Manuela Dias conseguiu um feito e tanto: a novela tirou telespectadores dos folhetins transmitidos pela Record e pelo SBT na mesma faixa horária.

Vale Tudo roubou público da Record e do SBT

Força de Mulher, habituada aos picos próximos dos 10 pontos, cravou seu pico de telespectadores durante o confronto com o Jornal Nacional, enquanto a já naturalmente combalida A Caverna Encantada passou vários minutos abaixo dos 3 pontos, um índice baixo para o horário nobre da terceira maior rede de TV aberta.