Reprodução/Band Galvão Bueno estreia em baixa na Band

Galvão Bueno não foi bem recebido pelos telespectadores da Band. O veterano estreou a frente de Galvão e Amigos com uma audiência decepcionante. Mesmo sendo um dos nomes mais conhecidos do esporte nacional, o ex-locutor da Globo não conseguiu chamar a atenção do público da emissora, mais habituado ao caos total de formatos como Os Donos da Bola e Jogo Aberto.

A nova atração não ficou nem entre os 5 melhores desempenhos da programação da rede nesta segunda (31). Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que a primeira edição de Galvão e Amigos não foi além de 1,43 ponto de média em sua faixa horária, das 22h30 à 0h10.

Com a sintonia de apenas 3,19% dos lares da principal metrópole do país, o veterano ficou mais perto da RedeTV! (0,47) e do traço absoluto que de uma disputa com as três principais emissoras de televisão aberta. Globo (13,90), Record (4,07) e SBT (4,00) não passaram nem perto de serem incomodadas pela estreia da Band.

Com pico de 1,82 ponto em seu melhor momento, às 23h12, o programa de Galvão Bueno sequer conseguiu manter o interesse do público ao longo dos 90 minutos da estreia da reedição do Bem, Amigos!, seu programa de sucesso no SporTV.

Em seu último minuto, a atração da Band marcava apenas 1,37 ponto, desempenho digno de atrações exibidas pela emissora durante a madrugada, em que o número de televisores ligados é muito menor. Nas plataformas digitais, a performance do programa também foi insatisfatória, com cerca de 36 mil telespectadores por minuto.

Concorrência contra Renata Fan e Craque Neto

A baixa audiência da estreia de Galvão e Amigos fica ainda mais relevante quando os números do debate conduzido pelo veterano são confrontados com os esportivos mais tradicionais da Band. Nem mesmo a versão nacional do Jogo Aberto, que herda índices baixos do Bora Brasil, teve menos público que o novo programa: das 11h às 12h, Renata Fan teve média de 1,46 pontos, e o seu público quase dobrou durante a versão local, que marcou 2,72 pontos. Depois, entre 13h e 14h30, Craque Neto pontuou 2,31 com Os Donos da Bola.