Reprodução/Internet Datena falou sobre o temperamento dele

Datena fez uma confissão durante a transição do Fofocalizando para o Tá na Hora, programa que apresenta atualmente no SBT. O veterano afirmou que não é uma pessoa fácil de conviver no ambiente de trabalho e entregou que alguns dos funcionários da equipe do telejornal precisam lidar com seu jeito explosivo.

“Eu, de vez em quando, dou umas broncas e não sou entendido”, explicou. O ex-apresentador da Band entrou no assunto ao comentar uma bronca que a cantora Maria Bethânia deu na equipe de um show que fez no último fim de semana.

Na ocasião, a artista exigiu respeito e ameaçou deixar o palco por causa de um problema de som. “Todo mundo, para exigir respeito, tem que respeitar o artista que está se apresentando. Eu, de vez em quando, dou umas broncas e não sou entendido. É a idade. A idade vai chegando, e você percebe o que vai acontecer, se a pessoa que está gravando, trabalhando com você, está errando ou vai errar”, avaliou o âncora.

“Você tenta corrigir. Eu procuro me controlar mais hoje, tento, mas é difícil, eu tenho um temperamento meio difícil, trabalhar comigo não é brincadeira, não. A gente exige um nível de qualidade no qual você é obrigado a trabalhar. Mas eu aprendi uma coisa: as pessoas têm um limite, você não pode exigir que alguém dê mais com os equipamentos que tem. Você tem que respeitar”, sinalizou Datena.

O jornalista afirmou que tem tentado se controlar para não descontar sua raiva em outras pessoas. “Para criticar alguém, você tem que se colocar no lugar de quem você está criticando, para poder fazer a crítica. Eu estou tentando me controlar o máximo possível. Eu já liguei o f*… É melhor do que ficar perdendo tempo, depois ser criticado por isso. Eu estou tentando, todo mundo tem o direito de ser respeitado, mas tem que respeitar também”, pontuou.