Reprodução/Globo A RPC, afiliada da Globo, demitiu Solange Riuzim

A RPC, afiliada da Globo no Paraná, retomou nesta quarta-feira (19) os trabalhos internos para contenção de custos. O canal, que está desligando diversos medalhões de seu telejornalismo desde o final de 2024, promoveu seu primeiro passaralho do ano, com foco na operação de Maringá.

Entre os demitidos, está Solange Riuzim, a segunda repórter mais antiga de toda a empresa. A jornalista trabalhava na rede há 37 anos e só estava atrás de Dulcineia Novaes, admitida em 1981, na lista de profissionais mais antigos do Jornalismo da afiliada da Globo.

A demissão da veterana causou espanto entre os demais profissionais da afiliada da Globo, já que ela era a jornalista mais conhecida da cidade, ao ponto de ser vista como um modelo a ser seguido para jornalistas recém-contratados.

Pesquisa pode ser desastrosa

Além disso, segundo apurou a reportagem da coluna, o estranhamento foi ainda maior pelo corte ter sido feito às vésperas da próxima rodada de pesquisas de audiência do Ibope na região. Nos bastidores, não são poucos os que acreditam que a demissão da principal repórter dos telejornais locais poderá fazer um estrago nos índices de audiência da RPC.

Em Maringá, ao contrário do que acontece nas demais cidades do Paraná, a emissora tem dificuldades para se impor na liderança, especialmente no horário do almoço. Não é raro que a versão regional do Balanço Geral, comandada por Ricardo de Jesus Souza, o Salsicha, empurre o Meio-Dia Paraná para a segunda colocação — foram poucas as pesquisas em que o noticioso da Globo ficou na liderança da faixa.