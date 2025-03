Reprodução/Internet Com o comando de Reinaldo Gottino, Cidade Alerta atinge melhor marca desde 2021

Há quase 2 meses no comando do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino entregou mais uma audiência histórica para o jornalístico da Record . O apresentador conseguiu espantar o fantasma de seu antecessor e, com o auxílio do noticiário sobre a morte da jovem Vitória Regina, tem conquistado números importantes.

Desta vez, o programa marcou os seus melhores índices em uma edição de segunda-feira desde 28 de junho de 2021, dia em que a polícia encontrou o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa depois de 20 dias de perseguição.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem com fontes do mercado, revelam que a edição regional do Cidade Alerta registrou 10,2 pontos de média nesta segunda, dia 17.

Exibido entre 18h e 19h55, o programa da Record teve preferência de 17,2% dos lares da principal metrópole do país, atingindo mais que o triplo de telespectadores do SBT, que marcou 3,1 pontos no confronto com o jornalístico.

Somadas, a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) e a Band tiveram pouco mais da metade do público do telejornal. Com pico de 12 pontos, o apresentador do Cidade Alerta foi responsável pelo melhor desempenho da programação da Record ao longo do dia.