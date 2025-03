Reprodução/Internet Amauri Soares escolheu Leonora Bardini para cargo na Globo

A Globo anunciou uma importante mudança estrutural em sua gestão da TV aberta. Leonora Bardini, que era a diretora de Programação que escolheu a reprise de Tieta (1989) para o Vale a Pena Ver de Novo, foi promovida para a recém-criada Diretoria do Canal TV Globo, cargo que abrange programação, conteúdo e marketing.

O anúncio foi feito por Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo, da TV Globo e de Afiliadas, em comunicado nesta terça-feira (18). Leonora assumirá projetos estratégicos, como a implementação da TV 3.0, tecnologia que integrará a TV aberta à internet.

“O trabalho dela nesta nova função vai ser muito importante para a execução dos importantes projetos que temos em andamento, principalmente o da TV 3.0”, revelou o comunicado interno assinado pelo diretor-executivo da emissora.

A criação do novo cargo na Globo fortalece a presença feminina na alta gestão da principal emissora de TV aberta do Brasil. Desse modo, a operação diária do canal passa a ser conduzida diretamente por duas mulheres. Patricia Rego, diretora de Afiliadas, e Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo . Elas estarão subordinadas a Amauri Soares.