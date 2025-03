Reprodução/Internet SBT muda programa de Benjamin Back

O Arena SBT deixará as noites de segunda-feira e passará a ser exibido às quartas-feiras, às 23h15, logo depois o Programa do Ratinho, a partir do dia 12 de março. A mudança foi anunciada pelo SBT em comunicado à imprensa.

A alteração acontece na mesma semana em que a atração esportiva comandada por Benjamin Back anotou seu maior recorde de audiência dos últimos 18 meses, com 3,3 pontos na Grande São Paulo, na última segunda-feira (3).

“O Arena SBT, um dos programas esportivos mais animados da TV brasileira, está de dia novo na grade do SBT!", disse a emissora. "A partir da próxima semana, a atração passa a ser exibida às quartas-feiras, às 23h15, logo após o Programa do Ratinho”, diz o comunicado do canal comandado por Rinaldi Faria e Daniela Beyruti.

O Arena SBT passou por um período de provação nos últimos anos. Em abril de 2023, Benjamin Back deixou o comando do programa depois de uma decisão de Silvio Santos (1930-2024).

Na época de sua ausência, a atração teve quatro apresentadores diferentes –Téo José, Fred Ring, Cléber Machado e Mauro Beting–, sem alcançar uma audiência expressiva. Com o retorno de Benjamin Back ao posto, o programa voltou a ganhar força e reconquistou parte do público perdido.