Reprodução/Internet A atriz morreu em maio de 2008, aos 60 anos, vítima de câncer de pele

A atriz Maria Dealves, que pode ser vista atualmente na reprise de História de Amor(1995), no bloco Edição Especial, da Globo, construiu uma trajetória de sucesso na televisão, no cinema e no teatro. Nascida em Lagarto, em Sergipe, Maria Alves adotou o nome artístico Maria Dealves e iniciou sua carreira como bailarina e cantora, até se firmar como atriz.

A artista morreu em maio de 2008, aos 60 anos, vítima de câncer de pele. Maria Dealves se destacou por sua versatilidade em diferentes gêneros e emissoras. Na Globo, integrou o elenco de diversas novelas de Manoel Carlos, como Baila Comigo (1981), Sol de Verão (1982), Felicidade (1991), História de Amor(1995) e Por Amor (1997).

Apesar de interpretar papéis secundários, sua presença em cena garantiu reconhecimento do público e da crítica. Na extinta TV Manchete, viveu personagens marcantes, como Isaura em Kananga do Japão (1989), que conquistou os telespectadores com seu tom cômico.

Porém, foi em Xica da Silva (1996) que ela brilhou com uma de suas atuações mais lembradas: a escraviza Rosa, confidente da protagonista vivida por Tais Araujo. O bordão “estrupício”, dito pela personagem principal, se transformou em um dos símbolos da novela.