Evaristo Costa se afastou da televisão no Brasil em 2021. O apresentador, que começou a carreira na Globo, relatou que não tem planos de voltar para o país e sinalizou que está feliz com os trabalhos na publicidade.

Anos longe da bancada de um jornal, o comunicador foi questionado sobre um possível retorno ao Brasil. “Não, eu continuo morando na Inglaterra. Moro lá já há oito anos. Eu vim para o Brasil para fazer trabalhos. Trabalho com publicidade hoje. E aí eu volto para minha cidade lá, Cambridge”, contou Evaristo Costa ao BNews.

O ex-apresentador do Jornal Hoje declarou que não tem planos para trabalhar com a televisão e está muito feliz com a decisão que tomou de se afastar do meio. “Eu não tenho nada em vista nesse momento. Tô muito feliz com a escolha que descrevi. Escolhi meu tempo. Quando eu quero trabalhar, onde eu quero trabalhar, se eu quero trabalhar. Tô muito feliz de estar fazendo publicidade hoje”, afirmou.

Evaristo Costa descartou um retorno para o jornalismo, mas relatou que jamais fecharia uma porta. “Não, não, nunca mais. Eu não posso falar, jamais falaria nunca mais. Tô muito feliz com a escolha, que eu quis parar, mas nunca mais, eu nunca digo”, disse.